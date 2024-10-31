掌故專家當導游　講好港人抗戰故事

左圖：蘇萬興認為香港在推廣旅遊的過程中，應發掘景點背後的歷史文化，讓旅遊及教育結合起來，令行程更有意思；右圖：蘇萬興（條紋衫）在大埔文武廟為參加導賞員培訓課程的學員進行講解。（圖源：大公報） 中評社北京10月31日電／據大公報報導，旅遊結合教育，令行程更有意思



“大埔、吉慶圍、錦田、屏山、八鄉等鄉村所遺留的文物，反映了中國人民反對英國殖民主義的英雄事跡；烏蛟騰、西貢的抗日紀念碑，記錄了包括香港同胞在內的中國人民轟轟烈烈的抗戰史……”



人稱蘇Sir的蘇萬興從工會義工開始，孜孜不倦發掘香港歷史掌故，多年來積極擔當導游，帶著市民遊客行文物徑、參觀抗戰紀念館，導賞一個個被遺忘的歷史故事。“香港這個衹有1000多平方公里的地方，自古至今和中國息息相關，在推廣旅遊的過程中亦應當發掘景點背後的歷史文化，讓旅遊及教育結合起來，令行程更有意思。”



蘇萬興生於50年代，那些年香港生活艱苦，一家五口擠在深水埗欽州街唐樓板間房，10歲才有機會入讀勞工子弟學校（現稱創知中學）。“當時家裡好窮，不過再窮都會買報紙，行街見到生字，便返家查字典。”蘇萬興自小便有好奇又愛研究的性格，但小學畢業後，他便開始在五金舖打雜，跟師傅學機械維修。



行文物徑參觀抗戰紀念館



60年代，蘇萬興加入工會做義工，當時工友們最大的娛樂活動便是搞旅行團，利用假期行山，食齋、食海鮮。蘇萬興起初負責幫忙準備食物，而隨著香港經濟逐漸好轉，團友們對於旅行的要求已不止行山食飯，同時也希望瞭解景點背後的故事。“在香港成長，我當然也希望認識這裡多一點。”蘇萬興便主動擔當導游，提早做好功課，發掘行程亮點，為團友做好介紹。在這過程中，他發現香港許多地區有獨特的歷史，卻因各種原因被漸漸淡忘，他開始認真查找，並越鑽越深。



對歷史的興趣是無心插柳，但對蘇萬興而言，“講好香港歷史故事”是多年來懷抱的使命。即使已退休，他仍經常在本地游團體中擔任導賞員，與大家一起行文物徑、參觀抗戰紀念館，向大家講述一個個被遺忘的歷史故事。蘇萬興認為，香港這個衹有1000多平方公里的地方，自古至今和中國息息相關。分布於香港各處的古石刻、李鄭屋村的漢墓、新界的古建築，都說明了香港是中國不可分割的一部分。

