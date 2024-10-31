趙樂際同贊比亞國民議會議長穆蒂舉行會談

10月30日下午，全國人大常委會委員長趙樂際在北京人民大會堂同贊比亞國民議會議長穆蒂舉行會談。（新華社） 中評社北京10月31日電／據新華社消息，全國人大常委會委員長趙樂際30日下午在人民大會堂同贊比亞國民議會議長穆蒂舉行會談。



趙樂際說，今年9月，習近平主席同希奇萊馬總統在中非合作論壇北京峰會期間成功會晤，就兩國關係未來發展作出重要戰略指引。昨天，兩國元首互致賀電，慶祝兩國建交60周年。中方願同贊方一道，落實兩國元首重要共識，以建交60周年為契機，推動高質量共建“一帶一路”同贊方《第八個國家發展規劃》緊密對接，不斷深化兩國傳統友誼和全方位務實合作，攜手構建更加緊密的中贊命運共同體。



趙樂際表示，中贊立法機構交流合作是兩國友好關係的重要組成部分。中國全國人大願同贊比亞國民議會一道，不斷加強多層級、多領域交流交往，為中贊全面戰略合作夥伴關係發展貢獻力量。要繼續深化政治互信，堅定相互支持，進一步築牢兩國關係的政治基礎。感謝贊方在涉及中國核心利益和重大關切問題上堅定支持中方。立足立法機構職能職責，助力拓展務實合作，做好政策信息、法律法規等方面的溝通協調，推動出台和修訂相關法律文件，為務實合作提供法律保障。希望贊國民議會關心和支持坦贊鐵路市場化激活項目。積極推進國際協作，密切在各國議會聯盟等多邊機制中的協調配合，加強在國際多邊機構改革、應對氣候變化等問題上的溝通協調，攜手踐行真正的多邊主義。要共同落實好中非合作論壇北京峰會成果，按照峰會提出的行動計劃和合作舉措，扎實穩步推進有關工作，確保取得早期收穫。



穆蒂表示，祝賀中華人民共和國成立75周年和贊中建交60周年。在兩國元首指引下，贊中關係已提升為全面戰略合作夥伴關係。中國一直站在贊比亞身邊，是值得信賴的好夥伴。希望不斷深化雙方在經貿、投資、能源、基礎設施建設等各領域合作。贊國民議會願加強同中國全國人大友好交往，進一步發揮雙邊友好小組作用，加強在各國議會聯盟等多邊場合的溝通協作，為促進贊中關係深入發展發揮立法機構的積極作用。



蔡達峰參加會談。