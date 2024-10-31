外交部：中國經濟活力將持續對外釋放

（圖：新華社） 中評社北京10月31日電／據新華社消息，外交部發言人林劍30日表示，今年以來，中國經濟總體平穩、穩中有進，活力與韌性集中顯現。隨著一攬子政策協同發力，中國經濟的活力將持續對外釋放。



當日例行記者會上，有記者問：近期，中國政府密集推出一攬子增量政策，支持擴大內需和提振投資消費，受到國際社會廣泛關注。新加坡國務資政李顯龍認為，中方出台的措施有助於提升信心和需求。德國聯邦經濟發展和對外貿易協會主席舒曼表示，一攬子增量政策對增強市場信心發揮了關鍵作用，中國經濟保持增長，對全球市場意義重大。請問發言人對此有何評論？



林劍說，今年以來，中國經濟總體平穩、穩中有進，活力與韌性集中顯現。前三季度中國同160多個國家和地區貿易量實現增長，進出口總額創下新高，國內生產總值增速在全球主要經濟體中名列前茅，再次說明中國經濟長期向好的基本趨勢沒有改變。



“近期中國政府多部門積極出台一攬子增量政策，進一步釋放經濟增長潛力，激發消費和投資熱情，提振了國際社會對中國發展的信心。”林劍說，高盛集團、摩根大通、瑞士銀行等國際金融機構紛紛上調今年中國經濟增速預期；在近期面向百餘家瑞士企業的調查中，企業決策者們普遍表示對在華業務充滿信心，近半數受訪者將中國列為三大投資目的地之一。