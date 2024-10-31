中國聯通紀檢監察組聚焦關鍵時間節點加強落實中央八項規定精神監督檢查，強化運用信息化手段嚴防“車輪上的腐敗”。圖為近日，中國聯通紀檢監察組通過信息化手段現場抽查公車使用派單情況。（圖：中央紀委國家監委網） 中評社北京10月31日電／據中央紀委國家監委網消息，堅持用改革精神和嚴的標準管黨治黨，既是對改革開放以來管黨治黨實踐的深刻總結，也是我們黨對縱深推進全面從嚴治黨、黨的自我革命提出了新的更高要求。中國聯合網絡通信集團有限公司（簡稱中國聯通）紀檢監察組深刻領會習近平總書記中央紀委三次全會重要講話精神和習近平總書記關於黨的自我革命的重要思想，深刻理解黨的二十屆三中全會強調的“堅持用改革精神和嚴的標準管黨治黨”等重要要求，深刻把握“紀檢監察機關是推進黨的自我革命的重要力量”的重要論述，緊密結合工作實際，推進中國聯通全面從嚴治黨向縱深發展。



突出“兩個維護”深化政治監督，堅持在具體化、精準化、常態化上下更大功夫



二十屆中央紀委三次全會強調，要緊緊圍繞黨中央大政方針和習近平總書記重要指示批示加強政治監督。中國聯通紀檢監察組把貫徹落實習近平總書記重要指示批示精神作為政治監督的重中之重，聚焦黨中央賦予中國聯通建設網絡強國、數字中國的職責使命，以集團公司黨組貫徹落實黨中央各項決策部署的實際行動為切入點、著力點，堅持在政治監督具體化、精準化、常態化上下更大功夫，以實際行動忠誠踐行“兩個維護”。



盯重點抓關鍵，推動政治監督具體化。聚焦“國之大者”，緊緊圍繞習近平總書記重要指示批示精神和黨中央決策部署，結合中國聯通在網絡強國、數字中國建設中承擔的使命任務，將政治監督任務細化為15項具體工作，緊盯高質量發展、網絡安全、科技創新、深化改革等重點領域開展靶向監督。



列清單明任務，推動政治監督精準化。聚焦中國聯通黨組常態長效深化中央巡視整改工作，採取“清單制＋責任制”模式精準發力、跟進監督。緊盯集團公司黨組對照中央巡視組反饋問題開展的應急預案體系、科技創新能力、打擊電信網絡詐騙、網絡通訊高質量發展等專項整治加強監督檢查，對點出具體問題的16家省級分（子）公司現場督導檢查，著力推動解決影響高質量發展的突出問題。

