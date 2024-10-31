以有力監督推動民政事業高質量發展

中央紀委國家監委駐民政部紀檢監察組在運用“四種形態”過程中講究政策策略、精準量紀執法，努力實現政治效果、紀法效果和社會效果相統一。圖為近日，該紀檢監察組幹部在討論有關案件認定處理問題。（圖：中央紀委國家監委網） 中評社北京10月31日電／據中央紀委國家監委網消息，中國式現代化，民生為大。近日，習近平總書記在對民政工作作出重要指示中強調，新時代新征程，各級黨委和政府要堅持以人民為中心，加強對民政工作的領導，加強普惠性、基礎性、兜底性民生建設，解決好人民最關心最直接最現實的利益問題，不斷推動民政事業高質量發展。中央紀委國家監委駐民政部紀檢監察組認真學習領會習近平總書記對民政工作作出的重要指示精神，始終將學習貫徹落實黨的二十屆三中全會精神作為當前和今後一個時期的重大政治任務，把全會對深入推進黨風廉政建設和反腐敗鬥爭提出的新任務新要求融入監督檢查、審查調查各項工作，以有力監督推動駐在部門著力提升社會救助、社會福利、社會事務、社會治理工作水平，積極主動為人民群眾做好事、辦實事、解難事。



持續強化政治監督，推動改革落地見效



黨的二十屆三中全會審議通過的《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》（以下簡稱《決定》）強調，黨的領導是進一步全面深化改革、推進中國式現代化的根本保證，要求堅持黨中央對進一步全面深化改革的集中統一領導，完善黨中央重大決策部署落實機制，確保黨中央令行禁止，並圍繞“健全保障和改善民生制度體系”作出一系列重要改革部署，其中多項涉及民政、殘聯和老齡工作。確保習近平總書記重要指示和黨中央重大決策部署不折不扣落到實處，是新時代新征程政治監督的職責所在、使命所系。



駐民政部紀檢監察組綜合監督民政部、中國殘聯、中國老齡協會三家單位。近年來，紀檢監察組把貫徹落實習近平總書記有關工作重要指示批示精神作為政治監督的重中之重，健全政治監督台賬，與民政部、中國殘聯定期對賬跟蹤問效，督促健全貫徹落實閉環機制，堅決排查整治救助補助資金、社會組織管理等問題，防範化解風險隱患。如，聚焦北京冬殘奧會、巴黎殘奧會備戰參賽、深化黨和國家機構改革、制定實施政策法規等任務舉措強化監督檢查，推動黨中央重大決策部署落實見效。



學習貫徹全會精神，要堅決落實全會關於堅持黨中央集中統一領導的各項部署要求，緊緊圍繞中國式現代化這個主題，聚焦監督保障習近平總書記重要指示批示精神貫徹落實、監督保障黨中央重大決策部署特別是全會重大改革舉措貫徹落實，健全政治監督具體化、精準化、常態化機制，把重大改革落實情況納入監督檢查和巡視巡察內容，進一步嚴明政治紀律和政治規矩，推動把黨的領導貫穿改革各方面全過程，結合實際抓好改革任務細化實化，大力推進解決制約高質量發展的體制機制障礙和群眾反映強烈的突出問題，不斷提升改革實績實效和人民群眾滿意度。

