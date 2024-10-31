“小文創”何以撬動文旅“大經濟”

在三星堆博物館拍攝的金面罩文創冰箱貼（2022年5月16日攝）。（新華社） 中評社北京10月31日電／據新華社消息，“太精致了！不愧是九龍九鳳冠！”一位買家在電商平台連續蹲點多日，終於搶到了“心心念念的冰箱貼”。



為了擁有這款“超高人氣”的鳳冠冰箱貼，中國數萬消費者做足了功課，搶到的“幸運兒”還在社交平台熱心分享“搶購攻略”。在這家電商平台，這款近期“頂流”冰箱貼每天晚上8點發售200件。



在線下，同樣“一冠難求”。早上6點多，就有上百人在國家博物館門口排隊，翹首等待館內文創商店約9點開始的搶購。每天會有1000人拿到購買這款冰箱貼的“入場券”，每人限購兩件。



這款以國家博物館“鎮館之寶”之一——明孝端皇后九龍九鳳冠為設計靈感的冰箱貼，7月下旬上架以來銷量已近8萬個，徽章、書簽、鑰匙扣等同系列文創銷售總額突破1000萬元。



北京古代建築博物館的天宮藻井、杭州博物館的影青釉裡紅高足瓷杯、陝西歷史博物館的彩繪雁魚銅燈……用高度還原“爆款”文物的冰箱貼搭建一座“微型博物館”，已成為中國年輕人的新風尚。這也反映出文創市場對年輕消費者需求的精準把握。



“既可以提供情感共鳴和情緒價值，又能滿足消費者對個性化和文化深度體驗的追求。”在中國傳媒大學文化產業管理學院副研究員蔔希霆看來，近年來不少文創產品挖掘深厚的中華文化底蘊，融匯獨特性、藝術性和實用性，對年輕消費者尤其具有吸引力。



“通過購買文創更多瞭解一座城市、一處名勝，會讓人有‘把旅行見聞帶回家’的感覺，非常美妙！”對於從吉林來山西游玩的馬先生而言，購買特色文創產品已成為外地旅遊的必選項。

