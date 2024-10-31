綠色寶庫：大興安嶺開發建設60周年

中評社北京10月31日電／據人民日報消息，今年，大興安嶺迎來開發建設60周年。60年來，大興安嶺探索出一條在保護中建設、在建設中發展、在發展中保護的綠色發展之路，植綠、護綠、興綠，讓生態家底更厚、富民路子更寬。



大興安嶺林區山連山、嶺接嶺，碧空萬里，林海無際。這裡是國家重點國有林區、天然林主要分布區和我國唯一的寒溫帶生物基因庫，被稱為“綠色寶庫”。



1964年，時任鐵道兵副司令郭維城、參謀長何輝燕和原林業部副部長羅玉川帶著十萬建設大軍，挺進沉睡千年的林海雪原。2014年，全面停止天然林商業性采伐讓大興安嶺靜了、綠了，走向轉型發展之路。



今年，大興安嶺迎來開發建設60周年。近日，記者深入大興安嶺林區，探訪林區人植綠、護綠、興綠，擦亮“綠色寶庫”底色的生動實踐。



科技助力，築牢最北生態屏障



深秋，大興安嶺秀美的浩瀚林海，被大自然調成金燦燦的顔色。



走進大興安嶺林業集團公司阿木爾林業局的輕基質育苗大棚，千萬盞白色育苗營養杯盛托著一株株細小的紅鬆種苗，在陽光下綻放著稚嫩的青黃。



“這是我們2020年與中國林業科學研究院合作引進的輕基質育苗技術，原先用土培，一個人只能背二三十株苗，現在輕便多了，能背100多株；成苗率也由原先的70%提高到85%。”正在大棚整理托盤的技術員張清林談及輕基質育苗的優勢，立馬打開了話匣子。除此之外，苗木的培育周期也被縮短，原本3年才能培育的樟子鬆，現在2年就能上山。

