山東探索建立農村幸福院

中評社北京10月31日電／據人民日報報導，黨的二十屆三中全會《決定》提出，加快補齊農村養老服務短板。



發展農村養老服務事關億萬農村老年人幸福生活，事關積極應對人口老齡化和推進鄉村全面振興。近日，記者走進山東等地，看各地怎樣探索多元化農村養老服務。



——編 者



晚飯後，支起小桌，攤開棋盤，一場精彩的象棋對決開始了。在山東省日照市東港區日照街道中盛幸福院裡，對弈者滿臉笑意，圍觀的老人們不時喝彩，十分熱鬧。



吃得營養、住得舒心、活動豐富，這樣的老年生活，在山東農村並不少見。近年來，山東不斷增加農村養老服務供給，將其作為推動鄉村全面振興的重要一環，在各地探索建立“村裡建得起、老人用得上、服務可持續”的農村幸福院，讓越來越多的老人在村裡過上幸福的晚年生活。



村裡建得起——



因地制宜、一村一策



還未走進日照市嵐山區虎山鎮黃家峪村養老服務中心的院子，耳畔就響起悠揚的二胡聲。循聲探去，活動室裡，幾位老人有的拉著二胡，有的和著節拍跳舞。在養老服務中心轉一圈，小院寬敞明亮，食堂、活動室、理髮室一應俱全。



“原先，這塊地是一座面粉廠，已經閑置了20多年。”黃家峪村黨支部書記黃識昌說，“2021年，我們在這裡蓋了新房，建起幸福院。”

