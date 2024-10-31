雲南：讓百姓的“菜籃子”“果盤子”更豐富

中評社北京10月31日電／據新華社消息，金秋時節，雲南省陸良縣三岔河鎮擺羊河村千畝茨菇基地“豐”景正好，村民在田間采收茨菇。“趁著價高，我找了10多個工人加緊采收。”村民保祥林笑容滿面地說，平均畝產約3噸，自家的茨菇全部賣完預計有30多萬元收入。



作為雲南蔬菜優勢產區，陸良是粵港澳大灣區優質蔬菜供給中心，也是全國重要的“南菜北運”“西菜東運”生產基地，日均調出蔬菜逾萬噸，銷往全國100多個大中城市，外銷率93%以上。



依托得天獨厚的立體氣候和光熱資源，經過多年發展，雲南已實現蔬菜全年均衡供應，保障群眾一年四季都能吃到新鮮蔬菜。



豐富群眾“菜籃子”，雲南有堅實的基礎：全省蔬菜品類涉及16個科45類，是全國蔬菜品類最豐富的地區之一；蔬菜播種面積逾20萬畝的品類有19個，辣椒、大白菜、蘿蔔等10個品類播種面積占全省蔬菜面積的56.7%。



“雲菜進京”“雲菜入滬”“雲菜入粵”等是“雲菜”出滇的主要銷售渠道。如今，雲南已構建起以昆明、通海為主的面向南亞、東南亞的出口蔬菜交易集散中心，以及以陸良、硯山為主面向粵港澳大灣區、長三角的集散交易中心，全省近70%的蔬菜產品銷往全國150多個大中城市。



這是雲南省蔬菜產業發展的生動寫照，也是雲南高原特色農業崛起的注腳。



燦爛的陽光、清新的空氣、乾淨的水源、多樣的地貌，賦予了雲南農業與生俱來的發展優勢。雲南把資源優勢轉化為發展勝勢，在“新”“特”“綠”上做文章。

