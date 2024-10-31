賦能特色產業　西部地區知識產權工作觀察

中評社北京10月31日電／據新華社消息，西部地區是我國重要的能源基地、現代裝備製造基地、高新技術產業基地，在全國改革發展穩定大局中舉足輕重。近年來，我國持續加強西部地區知識產權工作，積極助力新時代西部大開發。國家知識產權局30日在西安舉行10月例行新聞發布會，介紹西部地區知識產權發展相關情況。



知識產權是新質生產力中的關鍵要素。國家知識產權局新聞發言人衡付廣介紹，國家知識產權局支持西部地區深入開展專利轉化運用專項行動，完成24.6萬件存量發明專利盤點，遴選17.2萬件進入可轉化專利資源庫，服務新能源、裝備製造、低空經濟等產業創新發展，因地制宜發展新質生產力。



重慶市知識產權局局長何大偉表示，重慶積極推進知識產權與產業深度融合，圍繞智能網聯新能源汽車、電子信息、生物醫藥等重點產業領域，開展專利導航和分析評議，為產業強鏈補鏈、引智發展提供支持。



作為科教大省，陝西具備做好專利轉化運用的良好基礎和環境。據陝西省知識產權局局長沈黎萍介紹，陝西持續暢通轉化路徑，組織陝西省內34家知識產權公共服務網點向省內知識產權優勢示範企業、專精特新企業加強推送專利信息，跟進提供個體化技術對接服務。“截至今年9月底，陝西已轉讓許可專利7782次，同比增長34.8%；受讓許可專利1.2萬次，同比增長52.5%。高校科技成果轉化‘混合收益’改革、‘職務賦權’改革成效明顯。”沈黎萍說。



衡付廣表示，為支持地理標誌產業發展，推進鄉村振興，西部地區已建設42個國家地理標誌產品保護示範區，實施15個地理標誌保護工程項目，地理標誌直接年產值達4298.4億元。



四川被譽為“天府之國”，物產豐富，地理標誌數量多。四川省知識產權局副局長趙輝表示，當地發展以地理標誌為主的特色優勢產業集群，推進“地理標誌＋”發展模式，促進地理標誌與互聯網、電子商務、文化創意、生態旅遊等產業融合。

