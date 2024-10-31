知識產權助力新時代西部大開發

中評社北京10月31日電／據新華社消息，在30日舉行的國家知識產權局10月例行新聞發布會上，國家知識產權局新聞發言人衡付廣表示，截至今年9月底，西部地區各省份有效發明專利量達49.3萬件，同比增長16.7%；有效註冊商標量達661.3萬件，同比增長10.5%；地理標誌直接年產值達4298.4億元。知識產權工作正在積極助力新時代西部大開發。



據瞭解，結合西部發展定位和資源禀賦，國家知識產權局指導各地出台貫徹落實知識產權強國建設綱要和“十四五”規劃配套文件，不斷完善頂層設計，支持開展地方知識產權綜合立法實踐探索，陝西、四川、廣西、寧夏四地先後完成地方知識產權相關立法。



同時，國家知識產權局創新服務舉措，推動東中西部地區深化知識產權合作，支持上海、江蘇、福建等東部省份同新疆、西藏、寧夏等省份積極對接，促進中東部地區高校和科研機構可轉化專利有序在西部地區轉移轉化。今年前三季度，西部各省份專利轉讓許可備案次數達到4.3萬次，同比增長45.7%。



近年來，西部地區積極發揮專利、商標、地理標誌、版權等各類知識產權綜合效益，通過培育特色產業助推鄉村振興，深化國際合作。據衡付廣介紹，截至今年9月底，西部地區累計認定地理標誌產品931個，批准地理標誌集體商標、證明商標2389件，分別占全國的38.8%和33.3%。賀蘭山東麓葡萄酒、郫縣豆瓣、庫爾勒香梨、保山小粒咖啡等36個西部地區地理標誌產品進入第一批中歐地理標誌產品互認互保名錄，有力服務西部地區對外開放。