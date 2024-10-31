應急廣播覆蓋全國36.5萬個行政村

中評社北京10月31日電／據新華社消息，記者30日從四川成都召開的全國應急廣播現場會暨應急廣播服務防汛救災（2024年）專項行動總結會上獲悉，全國應急廣播體系不斷完善、覆蓋規模持續擴大，目前共建成1個國家級應急廣播平台、22個省級平台、149個市級平台、1825個縣級平台，建設應急廣播主動發布終端352萬套，覆蓋行政村36.5萬個。



應急廣播是快捷精確發布防汛救災應急信息的重要渠道。國家廣播電視總局、應急管理部於今年6月至10月在全國範圍聯合開展應急廣播服務防汛救災（2024年）專項行動，要求應急廣播在汛期災前預警、災中救援、災後安撫等方面切實發揮出作用，保障人民群眾生命財產安全，最大程度減輕災害造成的損失。



據介紹，各級廣電局、台、網積極開展防汛救災宣傳，各地廣電局組織應急廣播平台橫向對接應急、氣象、水利等部門，建立了國家、省、市、縣、鄉、村6級應急聯動機制。據不完全統計，今年汛期全行業累計發布廣播電視應急宣傳報導5萬多條，發布大喇叭預警播報7萬多條，動員轉移群眾20多萬人。



四川面積遼闊、人口眾多，自然災害種類多、發生頻度高，是全國首個啟動應急廣播體系建設的省份。四川省廣電局黨組書記、局長李曉駿介紹說，四川通過十年建設，應急廣播實現行政村全覆蓋，建立了縣鄉村三級應急廣播運維保障機制，在抗震救災、抗洪搶險、地質災害防治等方面發揮著不可替代的作用。