國家防總對浙江啟動防汛防台風四級應急響應

中評社北京10月31日電／據新華社消息，記者30日從應急管理部獲悉，台風“康妮”已達超強台風級，移動路徑仍存在不確定性，將給我國沿海部分地區造成較強影響。國家防汛抗旱總指揮部當天對浙江省啟動防汛防台風四級應急響應，維持對海南省、福建省的防汛防台風四級應急響應。



據悉，受台風“康妮”和冷空氣共同影響，預計10月30日至11月1日，我國東南沿海地區及東部海域有大風，福建、浙江、上海、江蘇等地部分地區有暴雨或大暴雨，其中，浙江東部局地有特大暴雨。



國家防總辦公室、應急管理部30日組織氣象、水利、自然資源等部門聯合會商，視頻調度海南、浙江、福建、上海等省份，研判海南強降雨及台風“康妮”發展態勢，進一步安排部署海南防汛抗洪搶險和東南沿海台風防禦工作。



應急管理部有關負責人在會商中表示，有關省份要密切關注台風發展變化，層層壓實非汛期台風防禦責任；要及時排查風險隱患，落實直達一線的預警“叫應”機制，強化降雨區的中小河流洪水、山洪和地質災害、城市內澇等風險防範；要突出抓好船只回港避風、海上作業人員上岸避險，全力做好低窪易澇區、地質災害隱患點、旅遊景區、在建工地等重點區域人員轉移安置；要提前預置救援力量，確保出現險情第一時間處置。



此外，應急管理部已部署51支4100餘人工程搶險救援力量做好搶險救援準備。