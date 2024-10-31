廣西桂林持續書寫“綠色答卷”

中評社北京10月31日電／據新華社消息，10月27日傍晚，廣西桂林漓江風景區內，夕陽映照江水，波浪輕撫兩岸，江風混著桂花香擁抱著船只、游人。



在漓江游船上，來自北京的遊客李曉由對眼前風景贊嘆不已：“穿過商業街，居然能看到這麼純粹的自然風光，實在難得。”



就在同一天，聯合國《生物多樣性公約》第十六次締約方大會（COP16）第八屆全球地方政府和城市峰會宣布，廣西桂林市入選“自然城市”平台，這是廣西首個入選的城市。



桂林市民梁芸得知這個消息後對記者說：“這個消息讓桂林人民喜出望外，但又在意料之中。”



多年前，由於污水直排、采石挖砂、亂砍濫伐等行為，桂林漓江生態環境和旅遊秩序一度遭到破壞。為了呵護好桂林山水，桂林採取了關停兩岸采石場、在流域劃定禁養區、建設污水處理設施等一系列舉措。



“以前水面飄著機油和生活垃圾，現在污水及時處理、垃圾及時回收，遊客看到美麗山水開心，作為本地人我們也自豪。”眼見著家鄉這些年的變化，當了14年筏工的楊乃文，堅定了繼續留在漓江上劃竹筏的信心。



在桂林市臨桂區的桃花江沿岸一角，綠色藤蔓繁茂生長，攀爬上河道兩岸的生態護岸。岸邊坐著垂釣的老人，幾名騎行愛好者中途休息，坐在江邊草坪上大口呼吸著新鮮空氣。



而在過去，作為漓江支流的桃花江流域局部生態問題突出，也影響著漓江的水質環境。為此，桃花江相關河段生態修復工程提上日程。

