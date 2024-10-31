福州鼓樓：社區“幸福里”提升群眾幸福感

中評社北京10月31日電／據新華社消息，67歲的林愛月家住福州市鼓樓區樹兜社區。去年11月，隨著她家附近的“樹兜幸福里”落成投用，林愛月成了這里的“常客”：早上把兩個孫子送到學校後，她來到長者學堂參加合唱、太極拳等文體活動，還能和鄰裡街坊們聊聊天；到了中午，再接上兩個孫子一起到長者食堂用餐。“飯菜營養可口，1葷1素2湯只需要10元，明廚亮灶吃得放心，還節省了買菜做飯的時間。”林愛月說，下午孫子放學前，自己時常會來“樹兜幸福里”閱覽最新報刊雜誌，“退休生活更加充實”。



“樹兜幸福里”是一個為步行距離一刻鐘以內的居民提供“醫、食、學、健、養”等多個服務元素的“社區綜合服務體”。記者看到，“樹兜幸福里”的一樓設有長者食堂、便利店、零工就業驛站等，二樓是社區綜合辦事大廳和“睦鄰中心”，三樓及以上是綜合服務區，開設了青少年活動中心，以及“四點半課堂”、共享自習室、健身房、戶外球場等。



“從早到晚，這里人氣不斷。”82歲的樹兜社區居民鄭秋銓是社區的老街坊，見證了社區服務20多年來的提質升級。他告訴記者：“無論什麼年齡段的人，如今在‘幸福里’都能找到適合自己的活動項目，結識志同道合的鄰裡。社區場所越來越大，服務越來越好，我們很願意經常過來溜達一圈。”



樹兜社區黨委書記葉蕾介紹說，“樹兜幸福里”惠及周邊居民群眾超3萬人。目前，這里每天的人流量已有近千人。



作為福州的中心城區，鼓樓區人口稠密，群眾對社區服務不斷提出更高的要求。從2023年開始，鼓樓在前期實踐基礎上，探索將一刻鐘健身圈、養老圈、生活圈等“多圈合一”，在全區劃定25個面積1.5平方公裡的“一刻鐘幸福圈”，根據主要民生服務需求提升群眾的生活便利性。2024年，該區在“一刻鐘幸福圈”內打造幸福元素體驗點——社區“幸福里”，並探索可持續運營機制。



鼓樓區委有關負責人告訴記者：“我們在社區黨組織領導下，構建社會治理共建共治共享格局，推進‘幸福里’項目可持續運營。社區黨組織發揮聯動效能，各級各部門採取重點傾斜、優先扶持的方式，引導各類資源下沉賦能‘幸福里’，同時統籌多方資源，通過跨行業、跨領域、跨社會主體的多元叠加，與愛心商家、社會組織、熱心個人等建立‘幸福合夥人’關係，實現民生服務項目從無到有、從有到優。”

