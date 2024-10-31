國家將實施可再生能源替代行動

中評社北京10月31日電／據新華社消息，國家發展改革委、工業和信息化部、住房城鄉建設部、交通運輸部、國家能源局、國家數據局等六部門30日對外發布關於大力實施可再生能源替代行動的指導意見。



指導意見提出系列目標，包括“十四五”重點領域可再生能源替代取得積極進展，2025年全國可再生能源消費量達到11億噸標煤以上；“十五五”各領域優先利用可再生能源的生產生活方式基本形成，2030年全國可再生能源消費量達到15億噸標煤以上，有力支撐實現碳達峰目標。



指導意見提出，要正確處理傳統能源和新能源“破”與“立”的關係，源網荷儲一體推進，全面提升可再生能源安全可靠供應能力；統籌可再生能源供給與重點領域綠色能源消費，加快推進增量替代，穩步擴大存量替代，穩妥推動可再生能源有序替代傳統化石能源；協同推進可再生能源與工業、交通、建築、農業農村等領域融合替代，經濟高效推進發電、供熱、制氣、制氫多元發展和替代；大力推動新技術攻關試點，創新體制機制，加快培育可再生能源替代的新場景、新模式、新業態。



在加快推進重點領域可再生能源替代應用方面，指導意見提出，協同推進工業用能綠色低碳轉型，加快交通運輸和可再生能源融合互動，深化建築可再生能源集成應用，全面支持農業農村用能清潔化現代化，統籌新基建和可再生能源開發利用。