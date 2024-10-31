AI面試在中國招聘市場流行　求職者也有擔憂

中評社香港10月31日電／“經過前期篩選，現誠邀您參加AI面試”“請用手機進行AI視頻面試”……正值秋招，不少中國求職者“遇到”了AI面試官。記者調查發現，中國一些行業和崗位正在引入AI面試。



一個多月來，應屆畢業生牛牛已參加了五場AI面試。最近這次，面試持續半個多小時，一共7道問題；如果對回答不滿意可以補錄1次，AI根據回答內容還進行了2次追問。



招聘平台牛客針對上千家企業和數千名大學生進行的2024年春季校園招聘調研顯示，超過一半的受訪學生收到過AI面試邀請，其中近八成參加了AI面試。



新華社報導，牛客創始人兼CEO葉向宇說，AI深度學習需求崗位人才畫像和以往真實面試數據，基於設定的評估維度和權重，對求職者的作答內容、語言表達、動作表情等量化打分，綜合評估其與招聘崗位的匹配程度。



“比如銷售類崗位，可能重點評估溝通表達能力；技術類崗位會加入編程技能測試等。”葉向宇說。



近年來，AI面試在中國呈現加速流行趨勢。《2023年中國網絡招聘市場發展研究報告》顯示，AI視頻面試的應用場景佔比已達31.8%。



“大模型興起後，各行各業對AI面試的認可度明顯提高。”AI面試產品獵聘·Doris負責人劉穎說，“今年新簽約的客戶已經超過1100家，相當於過去幾年的總和。近一年相關企業進行AI面試的次數同比增長448.2%。”



多家企業HR表示，AI面試效率高過真人。江蘇移動人力資源專家龐瑤以5000人次的校招舉例：“每人快速面試10分鐘，10位HR要花5天時間，而AI面試只要不到2天。”



此外，相較於傳統面試，AI面試打破了時空壁壘，交流不再受限於語言。“AI面試全天任意時間段可進行。”物流企業HR小達說，再也不用花大量時間、精力協調面試官和候選人的檔期了，溝通成本明顯降低。



一位製造業企業HR說，公司打算在東南亞建廠，需要招聘當地員工。“會說馬來西亞語的面試官有限，飛到當地面試周期長、成本高，AI面試官剛好解決了這一難題。”