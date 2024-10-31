中央軍委印發《繁榮發展強軍文化實施綱要》

中評社北京10月31日電／據新華社消息，經中央軍委批准，中央軍委辦公廳日前印發《繁榮發展強軍文化實施綱要》（以下簡稱《實施綱要》）。



《實施綱要》指出，強軍事業呼喚強軍文化，強軍文化匯聚強軍力量。在黨的科學理論指引下，波瀾壯闊的強軍實踐孕育形成具有我軍特色、彰顯時代精神、支撐打贏制勝的強軍文化，賦予我軍自信自強、敢鬥善鬥、奮進奮發的嶄新精神氣質。



《實施綱要》明確，強軍文化堅守馬克思主義軍事理論思想精髓，汲取中華優秀傳統軍事文化特質，以強軍思想為靈魂、以強軍實踐為承載，蘊含著聽黨指揮、能打勝仗、作風優良的深層精神追求，是新時代政治建軍的重要內容，是黨領導人民軍隊創造的先進軍事文化新形態。



《實施綱要》強調，繁榮發展強軍文化要聚焦用黨的創新理論武裝全軍、教育官兵，著眼培養“四有”革命軍人、鍛造“四鐵”過硬部隊，礪志鑄魂、礪戰激氣、礪行厚德，為如期實現建軍一百年奮鬥目標、加快把人民軍隊建成世界一流軍隊提供強大的思想引領力、價值塑造力、精神推動力。要厚植強軍文化根和魂，立起強軍文化礪戰打贏指向，豐富強軍文化服務供給，擴大強軍文化傳播影響。



《實施綱要》要求，各級要強化組織領導，統籌謀劃推進。要強固力量支撐，抓好專業隊伍、挖潛業餘力量。要拓展方法手段，注重科技賦能、官兵參與。要厲行勤儉節約，貫徹艱苦奮鬥勤儉建軍要求，杜絕奢靡浪費，避免閑置浪費。