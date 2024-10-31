紀檢監察機關推動整治涉企執法監管突出問題

中評社北京10月31日電／據中央紀委國家監委網消息，“5個部門一共來了七八個人，不到3小時完成全部檢查事項。”說起不久前的那次聯合檢查，重慶大道泡沫塑料包裝材料有限公司人事行政主管蔣海燕倍感欣慰。



蔣海燕口中的聯合檢查，是重慶市璧山區市場監管局、區經濟信息委、區應急管理局、區衛生健康委和區生態環境局，聯合到大道公司開展的“綜合查一次”執法檢查。各單位有效整合檢查事項，及時發現問題並督促整改，把對企業生產經營的影響降到最低。



今年4月，璧山區紀委監委針對涉企執法監管中的問題反映，會同相關部門開展專項調研，梳理出“政策制定、監管執法、司法保障”等3類11項問題，啟動法治化營商環境建設突出問題專項治理。其中，推動區司法局制定涉企“綜合查一次”執法監管實施方案，明確對製造企業、物流企業等，每季度“綜合查一次”。



企業是國民經濟的基本細胞，是經濟增長的動力源泉。進一步規範涉企執法、監管行為，是優化營商環境、減輕企業負擔，推動經濟向上結構向優、發展態勢持續向好的必然要求。紀檢監察機關立足監督職責，推動形成黨委領導、部門主抓、監督協同、各方參與的工作機制，有力整治涉企執法監管突出問題，讓企業放心經營、安心發展。



李文政是山東省臨沂市紀委監委護航優化營商環境專班工作人員。今年5月，記者跟隨他帶領的監督“小分隊”在走訪中瞭解到，蘭山區應急管理局疑似存在入企執法檢查過多等問題。“小分隊”當即調整行程，赴該局核實情況。



“從當時的台賬記錄和談話情況看，該局今年1至5月入企執法檢查頻次尚屬正常，相關問題可能集中在基層網格員身上。”李文政告訴記者，收到“小分隊”的問題反饋以來，蘭山區應急管理局開展集中攻堅，將鎮（街道）應急管理檢查納入涉企聯合檢查平台統一管理，月底前提報次月檢查計劃，區鎮兩級的臨近檢查計劃一律合併，未提報計劃的原則上不得入企檢查。

