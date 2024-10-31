立足職責　協同聯動　糾樹並舉推進移風易俗

中評社北京10月31日電／據中央紀委國家監委消息，大操大辦、鋪張浪費、高價彩禮等攀比之風，增加經濟負擔，影響社會風氣，群眾反映強烈。近年來，各地持續深化城鄉精神文明建設，抓好農村移風易俗，積極培育時代新風新貌。紀檢監察機關堅持從實際出發，教育引導廣大黨員幹部帶頭婚事新辦、喪事簡辦，杜絕鋪張浪費、糾治歪風陋習，以優良黨風政風帶動社風民風向上向好。



“在操辦子女婚宴時，請嚴格落實好領導幹部操辦婚喪喜慶事宜的有關規定，不得超標準辦理宴席……”近日，湖南省岳陽市一名市管幹部在報送《操辦婚禮事前報告表》時，市紀委監委黨風政風監督室有關負責同志對其進行提醒。



據瞭解，該市要求，黨員幹部在操辦婚禮等喜慶事宜前10個工作日內報備、操辦婚喪喜慶事宜後10個工作日內進行報告，涉及宴席時間、地點、桌數、邀請對象及人數、操辦費用等內容。同時，還要對報備人員進行提醒談話，並跟進實際辦宴情況。



與岳陽市一樣，不少地方都堅持教育在前、提醒在先，為黨員幹部操辦婚喪喜慶事宜劃出紀律紅線。今年以來，江蘇省張家港市進一步加大貫徹落實《關於全市黨員幹部、公職人員帶頭移風易俗、弘揚時代新風的實施意見》力度，市紀委監委壓緊壓實各單位黨委（黨組）主體責任，督促積極履職，加強對領導幹部操辦婚喪嫁娶等事宜事前報告的審核，對易發多發問題開展有針對性的提醒。同時與民政、市場監管、宣傳等單位建立聯動協同工作機制，採取聯合督查等方式，著力發現和糾治黨員幹部大操大辦等問題。



山東省青島市黃島區紀委監委發揮“室組地”聯動監督和協作片區工作機制優勢，各紀檢監察室、派駐紀檢監察組以及各鎮街紀檢監察機構整合力量、分工協作，聚焦職能部門和鎮街、村（社區）黨組織推動移風易俗、規範操辦婚喪喜慶事宜責任落實情況，深入一線開展監督檢查，督促有關部門和單位切實扛牢責任，著力查糾黨員幹部和公職人員責任、作風和紀律方面的問題。

