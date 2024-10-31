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王毅同芬蘭外長瓦爾托寧舉行會談
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2024-10-31 15:53:20
中評社北京10月31日電／據新華社消息，10月30日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在北京同芬蘭外長瓦爾托寧舉行會談。
王毅表示，習近平主席同斯圖布總統進行深入戰略溝通，為中芬關係下步發展提供戰略引領。外交部門要落實好兩國元首達成的重要共識，推動中芬關係邁上新的更高水平。中國始終認為普惠包容的經濟全球化符合各方利益。希望芬蘭發揮建設性作用，推動歐盟避免將經貿問題政治化。
瓦爾托寧表示，芬方期待同中方密切合作，落實好兩國元首達成的重要共識。作為歐盟成員，芬蘭希望歐中關係保持建設性發展。
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