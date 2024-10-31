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第79屆聯合國大會主席菲勒蒙·揚將訪華
http://www.CRNTT.com   2024-10-31 15:51:55


　　中評社北京10月31日電／據新華社消息，外交部發言人林劍30日宣布：應中共中央政治局委員、外交部長王毅邀請，第79屆聯合國大會主席菲勒蒙·揚將於10月30日至11月3日訪華。

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