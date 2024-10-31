中國機電商會回應歐盟反補貼調查終裁結果

中評社北京10月31日電／據新華社消息，針對歐委會公布的對華電動汽車反補貼調查終裁結果，中國機電產品進出口商會（簡稱“中國機電商會”）30日發布聲明，代表中國汽車行業表示非常遺憾。作為本次調查的行業抗辯方，中國機電商會表示將繼續帶領企業做好價格承諾磋商工作，並將通過各種法律手段切實維護中國電動汽車行業及企業合法權益。



聲明指出，歐委會並未在終裁公告中糾正之前的諸多錯誤認定，除程序上嚴重缺乏透明度外，並未從根本上解決背離規則和以往實踐進行抽樣帶來的底層代表性問題，也未對歐盟產業損害指標進行客觀分析，因果關係依然存在錯誤認定。歐委會對本案作出的不公正不合理不客觀的認定，嚴重違反了世貿組織和歐盟反補貼相關規則。



自立案以來，中國機電商會受包括3家中國抽樣企業在內的12家中國主要電動汽車企業授權，作為利害關係方參與損害調查程序，積極配合歐委會調查，代表中國電動汽車產業向歐委會提交7次行業抗辯意見；帶領3家抽樣企業2次赴歐參加聽證會並召開新聞發布會，深入表達中方立場和關切，直擊歐盟調查中的違規做法；與相關汽車行業商協會開展面對面溝通與對話，呼籲加強合作、實現共贏。



初裁披露後，中方秉持合作共贏理念，本著最大誠意，與歐方進行了多輪技術磋商，就補貼認定、損害分析、因果關係等方面存在的諸多問題進行了客觀、公正的闡述和抗辯。但歐方依然罔顧事實，無視世貿組織和歐盟反補貼規則，堅持錯誤認定，裁定高額反補貼稅率。