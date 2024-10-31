樓市氣氛回升　聰明錢搶先下注

香港經濟穩步﻿復甦，樓市需求正逐漸增加。（大公報） 中評社香港10月31日電／大公報報導，利嘉閣地產總裁廖偉強分析說，樓市今年兩度出現戲劇性轉變。上一次是在2月底，特區政府撤銷所有樓市辣招，市況立即掉頭向上，購買力大舉入市，大批“西餅客”連環掃貨。可惜大旺市只維持了兩個多月，息口未有回落，加上零售消費市道數據不理想、經濟前景不明朗，樓市成交急降，樓價亦再現跌勢，年內累積跌幅已達約8%。



至於最近的大轉向，是以9月份美國及香港相繼減息為開端，再加上中央政府的穩經濟“組合拳”所帶動，股市和樓市變得活躍，觀望已久的港人重新啟動入市計劃，內地客戶南下置業的數量亦再度上升。近期的新盤成交量，對比之前的月份以倍數計上升，足以反映出近期的樓市變化。



近期所見，在樓市再次“急轉彎”之前，香港經濟亦已經漸進式﻿復甦。筆者早前的文章亦已提及，從周五晚及周六日的人流車流增加，大型商場停車場排隊等泊位等現象，已經看得到消費市道比之前為佳。不過，仍有一些人不斷將問題放大，加上較負面的觀點和結論，反而對正面的事情視而不見，更加沒有積極尋找出路。例如不少人就將“北上消費已成習慣”經常掛在口邊，營造出“全民皆北上”的印象，而且主張以消極的心態面對。



新盤再現“西餅客”



其實，大家細心瞭解一下，就會知道北上消費的港人固然多，但留港消費的人其實也絕不少。另外，內地人頻密地來港消費散心的個案，同樣也不斷增加。香港的企業只要能夠及時轉型，並且加強競爭力，一樣可以繼續生存下去，並且逆市擴展生意。特區政府及金管局早前亦推出一連串支持中小企的措施，經營者只要肯變革、不消極不退縮，總能夠走出困境。



息口回落，加上積極政策多管齊下，經濟正穩步﻿復甦，這是市民大眾都可以感受得到。置業者也因此變得積極，近期的新盤市場開始見到“西餅客”重臨，反映出“聰明錢”正搶先下注。筆者相信今年餘下日子，樓市絕對可以否極泰來，樓價亦將逐步趨穩，收窄之前的跌幅。