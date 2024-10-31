港打造黃金交易中心　提升金融競爭力

中評社香港10月31日電／大公報報導，據中國工商銀行（亞洲）東南亞研究中心分析說，新一份施政報告提出了多項舉措，以積極推動香港國際金融中心建設。例如，首次明確提出在港打造國際黃金交易中心，如構建國際級黃金倉儲設施，以及全方位優化香港黃金交易中心機制，並指示香港財經事務及庫務局將成立小組推行建立國際黃金交易中心的工作，包括強化交易機制和規管框架、推動前沿金融科技應用、與內地探討把黃金產品納入“互聯互通”等。此外，特區政府圍繞鞏固亞洲領先的可持續金融中心地位，強調實施與國際接軌的綠色標準，包括推出“可持續金融行動計劃”等舉措。



持續優化調整與內地市場“互聯互通”機制也是未來發展重點之一。建議推動債券通“南向通”適度擴容、研究優化跨境理財通、升級優化債務工具中央結算系統（CMU）等提升金融基建服務互聯互通的能力。圍繞提升在岸國債投資吸引力，提出盡快在港推出離岸國債期貨，適時推出以在岸人民幣債券做回購和抵押品等安排。在鞏固離岸人民幣業務樞紐方面，豐富離岸人民幣投資產品等多項積極進取的舉措。



降交易成本 增證券業吸引力



為進一步優化證券市場，特區政府著力吸引國際企業、推動內地大型企業赴港上市，爭取短期內實現更多標誌性的公開招股。施政報告重點提到落實追蹤香港股票指數的交易所買賣基金（ETF）在中東上市，吸納當地資金配置港股。其次是優化制度流程，包括研究優化公開招股（IPO）批核流程、IPO價格發現流程、審視上市公司公眾持股量要求等；並優化保證金和抵押品要求，落實收窄股票買賣價差，開展檢討股票現貨買賣單位的研究，支持交易降本增效。相信可大大提升香港證券市場交投吸引力。



整體看，施政報告圍繞增強香港傳統金融優勢，制定了務實的優化措施，也聚焦全球經濟金融創新趨勢，提出打造新興金融競爭力的前瞻性部署，有助全方位鞏固提升香港國際金融中心地位，推動長期繁榮發展。