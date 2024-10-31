富權：“東廠促轉會”借屍還魂再次分裂社會

中評社香港10月31日電／澳門新華澳報31日發表富權文章：“東廠促轉會”借屍還魂再次分裂社會。以下為文章內容。



由其主委張天欽自稱為“東廠”的“促轉會”雖然已經於二零二二年期滿解編，但其陰魂仍然在台灣地區上空遊蕩，而且還“賴下咗一篤蘇州屎”，現在繼續發臭。那就是《促進轉型正義條例》於二零二二年修法時，增訂“保存不義遺址事項，由文化主管機關辦理”之規定；而“促轉會”也於二零二一年及二零二二年公告“二二八事件不義遺址”與“白色恐怖不義遺址”（共四十二處，均為公有）。賴清德上台後，決定執此“手尾”，欽定由“文化部”擬制《不義遺址保存條例》草案，七月十八日召開的“行政院院會”通過此法案，並送請“立法院”審議。昨日，“立法院”教育及文化委員會排審該《不義遺址保存條例》草案等案，由“文化部長”李遠率領“文化部”各官員備詢。與會的國民黨“立委”紛紛質疑，“文化部”的“不義遺址審議委員會”有延續“促進轉型正義委員會”的業務，當初“促轉會”被質疑是“東廠”，就連其主委張天欽也坦承是“東廠”，但如今已被解編，這個“不義遺址審議委員會”是“促轉會”的借屍還魂嗎？



由“行政院”送請“立法院”的《不義遺址保存條例》草案的“總說明”聲稱，“不義遺址”是指威權統治時期“國家”為達成鞏固威權統治之目的，所為侵害人權事件之發生地具有歷史價值與轉型正義教育意義者，藉由空間之保存維護及歷史事件之闡釋，有助於還原歷史真相，作為省察歷史記憶之空間，促使社會大眾共同反省威權統治時期政府侵害人權事件，進而以同理心包容歷史傷痕，落實轉型正義。



《促進轉型正義條例》為現階段“國家”推動及規劃“不義遺址”保存之主要法律依據，惟就“不義遺址”之調查研究、修復、規劃、管理維護、辦理教育推廣、推動公有空間活化、獎勵私有空間保存等涉及人民權利義務事項，基於法律保留原則，仍須完善法制規範，俾有助於系統化保存，同時彰顯“國家”對於轉型正義工程之價值實踐。



《不義遺址保存條例》草案共計十六條，包含主管機關辦理“不義遺址”調查研究、審議、公告及相關法律效力；公、私有“不義遺址”保存活化原則及獎勵補助；以及公有“不義遺址”管理機關（構）管理維護義務、毀損公有“不義遺址”的處罰等規定。在公有“不義遺址”的保存活化上，條例草案規定管理機關（構）應於公告後兩年內提出保存活化計劃並編列預算；私有部分則在尊重現況土地或建物所有人意願，在對財產權侵害最小原則下保存活化。對於毀損公有不義遺址原建物或遺構者，則可處六個月以上五年以下有期徒刑，得併科新台幣五十萬元以上二千萬元以下罰金。



“促轉會”在完成任務解散前，已完成審定公告的“不義遺址”共四十二處，在《不義遺址保存條例》通過後，將適用條例有關規定。至於“促轉會任務總結報告”已揭露的六十四處“潛在不義遺址”，“文化部”於去年十二月邀集人權教育、歷史研究、文化資產及法律等領域專家學者召開“不義遺址審議諮詢作業小組”會議，至今年六月止，已完成“白色恐怖事件”的“原水源地刑場”、“二二八事件”的“中山堂”等共計十一處“潛在不義遺址”的先期審議作業，將待專法、配套子法及行政規則陸續公布後，逕送“審議會”辦理審議及公告；其餘“潛在不義遺址”亦將比照加速辦理，預計於二零二六年完成全數六十四處“潛在不義遺址”公告。

