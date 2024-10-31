發揮高質教育優勢　打造“留學香港”品牌

特區政府將透過更多獎學金等措施吸引境外學生，打造“留學香港”品牌。（大公報） 中評社香港10月31日電／大公報報導，新一份施政報告指出，政府未來將進一步推進本港國際專上教育樞紐建設，透過獎學金等吸引境外學生，打造“留學香港”品牌。陳國基強調，香港的高等教育質素極高，多間學校均位列世界大學排名前列。政府已實施多項措施，包括提升政府資助專上院校非本地生限額一倍至40%；提供更多獎學金，特別是對於來自“一帶一路”國家的學生。



舉辦參與國際教育會議展覽



被問到推進本港國際專上教育樞紐建設的工作時間表，陳國基表示：“施政報告所提及的事項，我們盡快會逐一落實。”他強調，香港留學的優勢在於其優質的教育質素、強大的國際化背景、香港作為八大中心的定位，以及學生在香港的廣闊發展前景。陳國基提及，根據國際貨幣基金組織（IMF）的估算，中國在未來五年，占據全球經濟增長的百分比達到21.7%，高過美國、加拿大、英國、德國、意大利及日本，這七大工業國的總和，這意味著中國發展機遇無限，希望能夠吸引更多人才，為國家和香港的發展做出貢獻。



在推廣“留學香港”品牌方面，陳國基表示，政府會爭取舉辦或參與國際教育會議和展覽，以吸引世界各地的高等教育領袖和代表來港。他還提到，政府預留約1000萬元，支持大學校長會國際化小組開展一項全新計劃，向“一帶一路”沿線國家推廣香港高等教育。政府又注資了10億港元用於2024至2025學年的“一帶一路”獎學金，比以往增加了五成。這些獎學金將幫助那些經濟上不太富裕但學業優秀的學生來港留學。此外，教育局會聯同專上院校參加國際性的教育展覽，包括美洲教育者年會暨教育展、歐洲教育者年會及亞太國際教育協會年會暨教育展。



“高才通”引入優質年輕人才



此外，施政報告革新多項吸引人才措施，包括把13間大學納入“高才通”計劃的大學名單，令名單增至覆蓋198間海內外頂尖大學，陳國基表示，這13間學校中有九間是全國排名前20的優秀大學，雖然因為體制不同，它們可能沒有進入世界排名前100名，但它們專科表現出色，政府希望這些學校的畢業生能夠來香港發展。此外，還有4間學校主要是在設計和藝術領域非常有名，特區政府希望這些學校的畢業生能夠幫助香港打造成為中外文化藝術交流中心。



陳國基指出，截至今年9月底，“高才通”計劃共收到超過10萬宗申請，其中超過8萬宗獲批，已有超過6.6萬人來港。獲批“高才通”計劃申請人中，約三分之一為30歲以下，為香港注入優質年輕人才，助力香港高質量發展。



陳國基表示，為了留住人才，新一份施政報告提出多項措施調整現有人才政策，包括將過去一年收入達250萬元“高才通計劃”A類人才申請者，首個簽證期限由兩年延長至三年。他解釋，這一批人才來港並非打工，而是創業或在香港開分公司，延長簽證期限可提供更多空間準備。此外，人才服務辦公室還提供了一些配套服務，例如為人才提供住房、教育、醫療等資訊。人才辦還會舉辦一些配對展覽會，幫助人才找到工作。通過這些措施，政府希望人才能夠盡快適應香港的生活和工作環境，並留在香港發展。