郭偉峰語中評：兩岸和平 媒體先行

中國評論通訊社社長郭偉峰在第五屆兩岸媒體人峰會上作主旨發言。（中評社 林艷攝） 中評社北京11月4日電（記者 林艷）中國評論通訊社社長郭偉峰日前在第五屆兩岸媒體人峰會發表講話，他表示，兩岸媒體融合發展的最重要目標應該是：堅守在新聞道德觀念高地的兩岸媒體人應該共同構建和掌握中華民族的和平話語體系。會後郭偉峰接受中評社記者採訪，進一步作深入闡述。



郭偉峰表示，今屆兩岸媒體人峰會的主題是“新變局下的兩岸媒體融合發展”，這是一個重大的歷史性命題，扣緊這個命題，我們媒體人首先要解決的是為何要推動融合發展，如何實踐融合發展兩大問題。



郭偉峰認為，全球傳播方式裂變對主流媒體形成了重大挑戰，兩岸主流媒體必須與全球主流媒體共同面對。作為媒體人，我們當前面臨人類歷史上傳播方式的最大裂變，對此，郭偉峰分析如下：



第一，大眾媒體從過去的壟斷地位不斷退縮，自媒體後來居上成為傳播主流。全球傳播出現了去塑造性危機。



第二，新聞傳播模式改變，由陽光普照傳播方式變成星海爭輝傳播模式，全球新聞出現了去權威性趨勢。



第三，堅持新聞專業主義的大眾媒體已經極少數化，無主義社交媒體擴張為泛世化。全球輿論出現了無序性狀態。

