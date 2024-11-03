俞雨霖語中評：兩岸媒體應心靈融合

台灣中評社社長俞雨霖發言（中評社 林艷攝） 中評社北京11月3日電（記者 林艷）台灣中評社社長俞雨霖10月31日在第五屆兩岸媒體人峰會主論壇發言，就新變局和兩岸媒體融合發展分享了自己的見解。他認為，兩岸媒體融合發展應更加注重心靈契合的融合。面對當前國際形勢與兩岸關係的劇變，兩岸媒體應思考如何維繫兩岸和平，讓兩岸免於戰火。他認為，兩岸媒體融合應追求“一綱四目”，在以“中華民族復興”為綱基礎上，堅持反霸、和平、交流、反獨。



會後，俞雨霖接受中評社記者採訪表示，此次峰會以“新變局下的兩岸媒體融合發展”為主題，可以說非常及時，也非常重要。他說，自1991年大陸記者范麗青、郭偉峰赴台報導閩獅漁號事件，開啟兩岸新聞雙向交流大門以來，已走過33年。儘管歷經波折，但交流持續深化，已完成人員交流方面的階段性目標，下一階段是融合發展階段。俞雨霖強調，兩岸媒體交流融合，不是組織上的整合，而是更注重達成“心靈契合”，表現在兩岸媒體負責人在未來處理相關新聞報導中形成共識。



俞雨霖表示，當前國際形勢與兩岸關係發生劇變，特別是美國對華的持續施壓和台灣民進黨政權的“台獨”傾向，使兩岸面臨深刻挑戰。他認為，當前主要變數挑戰包括：一、美國與中國之間出現了不可調和的大國矛盾；二、兩岸統獨對立陷入難以轉圜的險境；三、國際與兩岸情勢密不可分，影響互動深刻。在此背景下，兩岸媒體需要思考怎樣的報導路線、方針與政策，能讓兩岸和平維繫，讓兩岸免於戰火之中。

