中評關注：“垃圾門”事件如何影響美選情？

特朗普找來一輛垃圾車，到七大關鍵搖擺州之一的威斯康辛州協助造勢（美聯社圖片） 中評社香港11月1日電（記者 郭至君）美國總統大選進入最後衝刺階段，但沒想到互罵“垃圾”竟成了這幾天競選的關鍵詞。喜劇演員托尼·欣奇克利夫在特朗普紐約集會上稱波多黎各為“垃圾島”，並發表了對拉美裔和黑人群體的不當評論。現任總統拜登隨後反擊稱“特朗普支持者才是一堆垃圾”，但他卻沒想到，這樣的失言讓特朗普陣營反將一軍，還特別找來一輛垃圾車，到七大關鍵搖擺州之一的威斯康辛州協助造勢，狠吸一波流量。中評社記者綜合編譯多篇美媒文章發現，輿論普遍認為拜登的這次口誤給賀錦麗“幫了倒忙”。



在日前的威斯康辛州的競選活動中，特朗普身穿橙色背心，乘坐一輛垃圾車，車身上貼著“2024 年讓美國再次偉大”的字樣。特朗普說，這是一輛“又大又漂亮的讓美國再次偉大的垃圾車”。“你們喜歡我的垃圾車嗎？特朗普問記者，“這輛卡車是為了紀念賀錦麗和拜登，他們應該為自己感到羞恥。”



賀錦麗的競選團隊已與拜登的口誤保持距離，她週三說：“我堅決不同意任何基於人們投票給誰而對他們進行批評的做法，你們聽到了我昨晚的演講，我相信我所做的工作就是代表全體人民，無論他們是否支持我，我將是一位元為所有美國人服務的總統。”拜登本人也試圖改善自己的言論，他在 X 上說，他 “把特朗普的支持者在麥迪森廣場花園集會上發表的關於波多黎各的仇恨言論稱為垃圾，而不是把特朗普的支持者稱為垃圾。”但似乎為時已晚，特朗普的競選團隊試圖利用這一事件，其競選發言人卡洛琳·萊維特表示：“沒有辦法歪曲事實：拜登和哈里斯不僅討厭特朗普，他們還鄙視數千萬支持他的美國人。”

