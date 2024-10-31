韓總統室否認尹錫悅候任總統時期介選之說

中評社香港10月31日電／韓聯社報導，韓國總統室31日就總統尹錫悅夫婦介入2022年6月的執政黨選舉公薦之說予以否認。



總統室當天向媒體發送通知稱，尹錫悅當時作為新當選總統未曾接受過公薦管理委員會有關公薦的報告，也未作出任何指示。當時的公薦決策人為黨首李俊錫和公薦管理委員會委員長尹相現。當時黨方面已經決定除了濟州選區之外，其他地區均以“戰略公薦”方式推選候選人。金映宣是慶尚南道昌原義昌選區最有力的候選人，並最終以壓倒性的差距勝選。



總統室還表示，當時尹錫悅和明泰均（音）通話內容中不存在令人印象深刻的重要內容，明泰均不斷提出有關公薦金映宣的事情，尹錫悅只是委婉回應而已。另外，時任黨首李俊錫日前在臉書上發文稱，當時進行的戰略公薦不存在問題。戰略公薦是指黨方面直接將勝選可能性較大的人物推選為特定選區候選人。



當天，最大在野黨共同民主黨在國會召開記者會，並公開獲取的錄音資料。據錄音內容，尹錫悅與政治掮客明泰均通話時表示，金映宣在總統競選時期為我出力，所以我讓公薦管理委員會推她一把，但是黨內卻爭議不斷。錄下該段音頻的時間為2022年5月9日，為6月國會議員補選前接受慶南昌原義昌選區公薦候選人的時期，而第二天的5月10日，執政黨國民力量公薦金映宣為候選人。尹錫悅則于同一天正式就任總統。