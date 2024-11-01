快評：賴清德下死棋　王金平提醒心存畏戒

中評社快評／台灣前“立法院長”王金平日前在一個演講場合就當前兩岸議題發表看法。王金平提醒賴清德，“兩岸之道，唯和與合”，保持談判迴旋空間，“不要把棋給下死了！”



王金平還強調，兩岸要回到制度化協商的政治基礎－－“九二共識”，這個共識說到底就是兩岸和平共識。建構和平文化首在對戰爭心存畏戒，次在和平意志的堅持與強化；多項民調都顯示，絕大多數台灣人都贊同以和平對話的方式解決兩岸問題；兩岸兵凶戰危，台灣當局卻缺乏對戰爭的畏戒。



王金平已高齡83歲，是藍營重量級人物，支持“九二共識”，過去曾數次登陸訪問。近日傳出王金平將開設“溝通協調”的線上課程，引發熱議，有政壇人士甚至解讀王金平的動作是明年國民黨主席選舉的前哨戰。



王金平針對當前兩岸議題發表的看法，對台灣、對賴當局都是苦口之言，也是智慧、善意之言，就怕賴當局聽不入耳。外界看到，賴當局上台執政未及半年，已多次進行“台獨”挑釁，激化了兩岸矛盾，惡化了關係。賴當局沒有畏戒之心，不斷將兩岸推向戰爭邊緣，下的是死棋。



“兩岸之道，唯和與合”，“不要把棋給下死了”！台海局勢險峻，長期緊張對峙難保不會擦槍走火。賴當局唯有及早回頭，改走活棋，才能讓台灣化險為夷，也給自己留條生路。