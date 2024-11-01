余國梁答中評：啟德體育園將成為香港新地標

香港乒乓總會主席余國梁 中評社香港11月1日電（記者 段曉魯）香港啟德體育園將於2025年第一季度開幕，現已陸續開展不同的測試工作，為開幕做好準備。香港乒乓總會主席余國梁接受中評社採訪，他表示，啟德體育園的建設將有助於香港吸引更多的國際體育賽事和活動，提升香港的國際形象，成為香港新地標。



余國梁表示，啟德體育園擁有現代化的體育設施，包括一個可容納5萬個座位的主場館，以及多個可靈活配置座位的體育館和運動場，這些將極大地提升香港舉辦國際級體育賽事的能力。園區的建設不僅僅是為了大型賽事，也將為市民提供更多的體育活動空間，從而促進體育的普及和精英化。此外，啟德體育園的建設將有助於香港吸引更多的國際體育賽事和活動，提升香港的國際形象。



余國梁亦表示，在10月27日舉辦的港乙聯賽為測試賽後，坊間反應正面，均對其位置和交通便利性等投下正面一票，估計日後會收到越來越多申請舉辦賽事和表演等，將成為香港的新地標，並有助推體育產業化。



談到未來如何推動香港體育產業化，余國梁認為，特區政府應探討建立統一教練認證制度的可行性，並加強精英運動員和教練的培訓。此外，隨著啟德體育園於明年正式啟用，將為青年人以至退役運動員提供就業和發展機會，其中與港協暨奧委會合辦的啟德體育學堂會協助運動員在人生另一條跑道上繼續發光發亮。

