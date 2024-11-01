中評現場：兩岸媒體人峰會 聚焦融合發展

第五屆兩岸媒體人峰會10月31日在北京飯店舉行（中評社 海涵攝） 中評社北京11月1日電（記者 林艷 海涵 實習記者 趙景彥 李婷萱）以“新變局下的兩岸媒體融合發展”為主題的第五屆兩岸媒體人峰會10月31日在北京舉行，兩岸110餘名媒體負責人、傳媒學者、新聞界代表等參加。與會人士就兩岸媒體人的角色與責任、兩岸媒體共同面對的新形勢新挑戰、兩岸媒體如何推動融合發展以及如何實踐融合發展等議題展開了深入交流探討。



中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤在峰會主論壇致辭時表示，習近平總書記近期在福建考察時強調，促進兩岸文化交流，共同弘揚中華文化，增進台灣同胞的民族認同、文化認同、國家認同。我們將全面貫徹落實習近平總書記重要講話精神，持續為促進包括媒體交流在內的兩岸文化交流合作，強化政策力度、加強制度保障，通過深化交流增進兩岸同胞感情，通過融合發展厚植兩岸同胞共同利益，形成兩岸同胞同心共圓中國夢的強大合力。兩岸媒體人應秉持民族大義，履行社會責任，增進兩岸同胞相互瞭解、凝聚兩岸同胞都是中國人共識，持續為推動兩岸關係和平發展、融合發展作出新貢獻。



北京市委常委楊晉柏表示，兩岸媒體要做“兩岸一家親”理念的傳播者、中華文化的弘揚者、中華民族整體利益的維護者。北京市將一如既往地支持兩岸媒體開展各種形式的交流活動，與有關部門一道，為兩岸新聞交流與媒體合作創造更好的條件、提供更多的便利。



台灣旺旺集團副董事長周錫瑋表示，兩岸是一家人，都是中國人，應團結奮鬥。對美西方國家和“台獨”勢力對大陸發展的抹黑造謠，兩岸媒體人要不懼打壓，秉持良知，客觀報導中華民族偉大復興的事實。



中國時報董事長兼發行人王丰表示，媒體是一個非常重要的平台，有三個重要使命，分別是信息的交流、觀念的交流和情感的交流。他聚焦情感交流，講述了自己的動人故事。王丰祖籍在湖北，他年少時期多次聽過父親與故鄉的故事。多年後，他帶著父親的骨灰回湖北，親眼看到了大陸的錦綉山河，親耳聽到了鄉音，不禁潸然淚下。從1988年首次回大陸至今，王丰已經來往兩岸百來次，他表示，台灣同胞無論是“外省第二代”或是“外省第八代”，大家都是中國人。如果台灣同胞都能慎終追遠，都能回大陸老家看一下，看看大陸的繁榮進步，那麼其人生觀會徹底改變。



王丰表示，島內很多朋友其實面臨著“我到底是哪裡人”的疑問。對於台灣同胞而言，現階段很重要的事情就是如何回到堂堂正正的中國人的道路上，其中最重要的就是慎終追遠。如果台灣同胞在內心深處、靈魂深處認定自己是中國人，兩岸關係就一定會好。兩岸關係好，台灣才會好。



中國青年報總編輯董時表示，在兩岸當前複雜局勢中，媒體作為溝通的橋樑，肩負著特有的責任和使命。她指出，媒體融合不僅是傳播手段的創新，更是促進兩岸文化深度融合，增進彼此理解的重要載體。媒體融合不僅可以在技術層面推動兩岸媒體的合作，更可以在文化層面實現兩岸民眾，尤其是青年的心靈契合。

