王毅會見第79屆聯合國大會主席菲勒蒙

中評社北京10月31日電／據外交部網站：2024年10月31日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在北京會見第79屆聯合國大會主席菲勒蒙。



王毅歡迎菲勒蒙訪華，強調聯合國大會是聯合國最具代表性和廣泛性的憲章機構，是各國平等協商、團結協作的重要平台。未來峰會剛剛成功舉辦，聯合國即將迎來成立80周年，在這一繼往開來的重要時期出任聯大主席，既是你的榮譽和責任，也體現了喀麥隆乃至非洲國家對聯合國的重視。中方願為你履職提供支持，繼續深化同聯合國的合作。



王毅表示，中國是聯合國創始會員國和安理會常任理事國，始終是聯合國事業的支持者和貢獻者。希望聯合國堅持正確的歷史觀，做維護世界和平的正義力量，在熱點問題上發揮主導作用，以對話代替衝突，以協商代替脅迫，以共贏代替零和。堅持正確的國際秩序觀，做多邊主義的建設力量，旗幟鮮明反對單邊主義和霸權霸凌，堅決抵制對多邊主義合則用、不合則棄的錯誤做法。堅持正確的全球治理觀，做完善全球治理的改革力量，擔負起提升全球南方代表性和發言權的歷史責任，讓全球南方的聲音更響亮、更受重視，讓多邊機構的力量對比更平衡、決策更民主，讓發展成果惠及更多全球南方國家。



王毅強調，習近平主席提出構建人類命運共同體重大理念，以及高質量共建“一帶一路”和三大全球倡議，為中國參與全球治理和聯合國工作提供了根本遵循，也為應對人類共同挑戰貢獻了中國智慧。我們願同聯合國一道，用行動鞏固聯合國的權威地位，把牢全球治理改革的正確方向，為推動構建人類命運共同體不懈努力。



菲勒蒙祝賀中華人民共和國成立75周年，表示中國經濟快速發展、社會長期穩定，中國式現代化進程不斷取得新成就，已成為世界各國學習的典範。中國堅持多邊主義，致力於維護以聯合國為中心的國際體系，倡導通過對話和平解決爭端，為包括喀麥隆在內的廣大發展中國家提供無私支持，是國際事務中的穩定和建設性力量。聯合國將繼續堅定恪守一個中國原則。感謝中方長期以來對聯合國的堅定支持，相信中國將為落實未來契約，推動可持續發展，金融體系改革、人工智能、青年等領域合作繼續發揮不可或缺的重要作用。



雙方還就安理會改革等問題深入交換了意見。