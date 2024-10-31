福建將防台風應急響應提升至Ⅱ級

中評社香港10月31日電／為應對“康妮”帶來的影響，福建省防指10月31日11時提升防台風應急響應至Ⅱ級，同時啟動防暴雨Ⅳ級應急響應。



新華社報導，受台風“康妮”影響，10月31日至11月1日，福建沿海海區和漁場有大風，中北部沿海地區有暴雨到大暴雨。福建省防指要求，各地各部門密切關注風雨潮的影響，及時啟動或調整響應，周密部署防範措施，堅決果斷組織轉移避險，扎實做好應對工作。



記者31日從中國鐵路南昌局集團有限公司、福建海事局獲悉，為防範台風“康妮”可能帶來的不利影響，福建境內福平線、衢寧線全部，以及甬廣高速線、杭深線、峰福線等鐵路部分區段旅客列車停運，沿海地區71條客渡運航線190艘客渡船停航。



目前，福建交通運輸部門正進一步落實防範台風各項工作。中國鐵路南昌局集團有限公司在鐵路沿線安排人員待命，儲備挖機、搶險機具等應急物資，組織人員使用“無人機+步巡”等手段加強對鐵路沿線廣告牌、危樹等隱患檢查。福建海事部門對115個水上施工作業項目實施停工，對228艘施工作業船舶和相關人員實施全部撤離，並已安排5艘專業救助船、4架救助直升機、50艘海巡船艇、104艘港作拖輪等應急力量進入隨時響應狀態。