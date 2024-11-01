國防部10月例行記者會內容全文

國防部10月31日下午舉行例行記者會（中評社 海涵攝） 中評社北京11月1日電（記者 海涵）國防部10月31日下午舉行例行記者會，國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人張曉剛大校就台海局勢、美台軍事聯繫、解放軍對外軍事交流合作等問題回答記者提問，以下是問答全文：



張曉剛：大家下午好，歡迎參加國防部例行記者會。



首先，我發布四條信息。



第一條消息



11月5日至10日，中國國防部將在廣州舉辦第四屆中非和平安全論壇軍事醫學專題會議，來自非洲20多個國家軍隊衛生部門領導、醫學專家參加。會議以“推動新時代中非軍事醫學交流合作”為主題，圍繞衛勤管理與創新、戰創傷救治、區域傳染病防控等內容，研究探討加強中非軍事醫學務實合作、共同應對醫療衛生領域挑戰的方法舉措，共享中國軍隊衛生體系建設經驗做法，為共築新時代全天候中非命運共同體貢獻積極力量。



第二條消息



11月下旬，第三次中國—東盟中青年軍官友好交流活動將在華舉行。此次活動由中國國防部主辦、國防科技大學承辦，邀請東盟成員國、東帝汶及東盟秘書處中青年軍官、文職人員，赴昆明、南京、昆山、上海等地，參觀軍事單位、開展研討交流、參加文化體驗、走訪企業鄉村等，進一步增進中國與上述國家軍隊的交流合作，為構建更為緊密的中國—東盟命運共同體匯聚青春力量。