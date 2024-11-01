國防部答中評：堅決反對美台軍事聯繫

國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人張曉剛（中評社 海涵攝） 中評社北京11月1日電（記者 海涵）國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人張曉剛大校10月31日在例行記者會上回答中評社記者提問時指出，民進黨當局應該明白，買什麼武器都沒有用，只會落得天怒人怨的下場。



有報導稱，台灣防務部門據傳已與美國政府簽署正式協議，以從美國軍方最大的無人機供應商宇航環境公司，以及美國國防承包商安杜裡爾採購多達1000架無人攻擊機。請問發言人對此有何評論？



張曉剛就此指出，中方堅決反對美台軍事聯繫。民進黨當局應該明白，買什麼武器都沒有用，只會落得天怒人怨的下場。



對於此前美國國防部宣布批准價值19.88億美元對台軍售案，包括地空導彈系統和雷達系統，張曉剛在當天記者會上再度予以回應。他指出，美國向中國台灣地區出售武器，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重侵犯中國主權和安全利益，嚴重破壞中美關係、危害台海和平穩定，向“台獨”分裂勢力發出錯誤信號。中方強烈譴責、堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。



張曉剛說，美方違背自身承諾，變本加厲武裝台灣，給“台獨”勢力壯膽打氣，妄圖加速把台灣推向兵凶戰危的險境。民進黨當局買美國的武器納“投名狀”，美方抽台灣老百姓的血養肥自己的軍工複合體。事實一再證明，“台獨”分裂和外部干涉是破壞台海現狀、製造兩岸危機、危害地區穩定的禍根亂源。



