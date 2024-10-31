美國首次檢測到豬感染H5N1型禽流感病毒

中評社香港10月31日電／美國農業部30日宣佈，在俄勒岡州一家私人後院養殖場的豬體內檢測到H5N1型高致病性禽流感病毒，這是美國首次報告豬感染H5N1型禽流感。



據美農業部介紹，發現豬感染H5N1型禽流感的養殖場位於俄勒岡州克魯克縣，該養殖場飼養的家禽和牲畜共用水源、住地和設備，美國其他州曾發現這類養殖場物種之間病毒交叉傳播。



新華社報導，俄勒岡州農業部門25日宣佈該養殖場的家禽檢測到H5N1型禽流感病毒。儘管該農場飼養的5頭豬沒有出現患病症狀，農業部門還是對它們進行了病毒檢測，其中一頭豬檢測結果呈陽性，兩頭呈陰性，另外兩頭的檢測結果尚待確定。這5頭豬已被實施安樂死，農場飼養的其他動物仍在監測中，該農場已被隔離，以防止病毒進一步傳播。



美農業部表示，該農場不是商業農場，其飼養的家禽和牲畜不用於商業食品供應，該事件不會對美國的豬肉供應安全構成威脅。目前H5N1型禽流感對公眾健康造成的風險仍然較低。



美農業部稱，正在加大禽流感疫苗研發力度，以遏制禽流感病毒在動物之間進行傳播。目前已有兩款針對奶牛的候選疫苗獲批進行安全性試驗，將繼續研發針對其他物種的疫苗。



美國疾病控制和預防中心建議公眾採取禽流感防護措施，包括避免接觸野生鳥類以及患病或死亡的動物。