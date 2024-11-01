大灣區研究報告發表 析港發展戰略與機遇

香港中華總商會聯同一國兩制研究中心及畢馬威舉行《粵港澳大灣區發展戰略與香港的機遇和挑戰》研究報告發佈會（中評社 盧哲攝） 中評社香港11月1日電（記者 盧哲）香港中華總商會（中總）聯同一國兩制研究中心及畢馬威31日舉行《粵港澳大灣區發展戰略與香港的機遇和挑戰》研究報告發佈會，通過梳理過去五年粵港澳大灣區發展情況，從戰略規劃角度就如何推動香港把握大灣區未來發展機遇提出六大範疇政策建議，總結大灣區企業面對的挑戰，並在八個領域剖析企業發展的關注重點。



中總會長蔡冠深表示，今年是《粵港澳大灣區發展規劃綱要》公佈五周年，五年來落實了一系列創新政策與合作機制，為區內發展注入動力，更為香港工商界帶來前所未有新機遇。三中全會提到要深化大灣區合作，新一份施政報告亦就推動區域融合發展提出多項政策，配合新簽訂的CEPA服務貿易修訂協議，將為香港帶來更廣闊發展空間。蔡冠深表示，本次研究就大灣區整體規劃和未來發展進行系統性分析，有助推進大灣區全方位深度合作，探索及實踐更多發展機遇，相信研究報告能成為香港企業探索或深化大灣區業務發展的實用指南。



中總副會長、粵港澳大灣區委員會顧問謝湧海簡介研究項目兩大方向：一是梳理大灣區戰略定位和發展佈局，檢視大灣區規劃落實情況，就如何善用灣區機遇、加強跟內地城市合作提出政策建議；另一個重點方向是探討為香港企業打進大灣區市場提供策略建議，通過案例研究、訪談、焦點小組討論，為香港企業打進大灣區市場、構建優良營商環境、優化稅務策略、強化人才戰略、深化灣區產業協同與升級創新等多個範疇提供具操作性和實用性建議。



一國兩制研究中心研究總監方舟表示，香港把握大灣區未來發展機遇的策略主要基於三個基本戰略元素：一是有利香港經濟及社會長遠發展需要，二是有利對接國家發展戰略，三是進一步推動粵港合作機制突破創新，促進區域協調發展。