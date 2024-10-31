港股收市跌63點　恒指10月累跌近4%

中評社香港10月31日電／港股在10月最後一個交易日高開低走。恒生指數最多曾升逾170點，午後倒跌，並且以全日最低位收市，報20317點，跌63點，跌幅0.31%。主板成交金額約1545億元。



香港電台報導，科技指數亦以全日最低位收市，報4499點，跌幅0.32%。小米逆市升近3%。阿里巴巴、騰訊及美團跌逾1%。



內需股及汽車股普遍受壓，吉利跌逾5%，比亞迪亦跌近5%。內房股造好，華潤置地升近3%。



總結10月，恒生指數累計下跌816點，累跌近4%；科技指數累跌逾5%。