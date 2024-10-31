【
大
中
小
】 【
打 印
】
港股收市跌63點 恒指10月累跌近4%
http://www.CRNTT.com
2024-10-31 17:19:03
中評社香港10月31日電／港股在10月最後一個交易日高開低走。恒生指數最多曾升逾170點，午後倒跌，並且以全日最低位收市，報20317點，跌63點，跌幅0.31%。主板成交金額約1545億元。
香港電台報導，科技指數亦以全日最低位收市，報4499點，跌幅0.32%。小米逆市升近3%。阿里巴巴、騰訊及美團跌逾1%。
內需股及汽車股普遍受壓，吉利跌逾5%，比亞迪亦跌近5%。內房股造好，華潤置地升近3%。
總結10月，恒生指數累計下跌816點，累跌近4%；科技指數累跌逾5%。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
沙特交易所：追縱港股ETF上市 投資多元化
(2024-10-30 17:29:34)
港股收市報20380點 科技及汽車股捱沽
(2024-10-30 17:24:27)
港股料反復向上 挑戰21000點
(2024-10-24 13:53:50)
港股高收261點 主板成交約1926億元
(2024-10-23 17:31:51)
美大選逼近 港股氣氛趨審慎
(2024-10-23 12:03:46)
港股收窄波幅：參與互換便利 中遠海發可吼
(2024-10-23 12:00:30)
港股跌3.67% 收報20318.79點
(2024-10-15 17:35:17)
港股跌0.75% 收報21092.87點
(2024-10-14 17:27:43)
金融界：財政部新政利好港股 內銀看俏
(2024-10-14 09:59:02)
金融界：利好港股 內銀看俏
(2024-10-13 14:23:32)