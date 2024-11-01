國防部答中評：民進黨當局挾洋自重沒出路

國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人張曉剛（中評社 海涵攝） 中評社北京11月1日電（記者 海涵）國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人張曉剛大校10月31日下午在例行記者會上回答中評社記者提問時指出，解放軍有關行動演練的是打“台獨”，維護的是中華民族根本利益和台灣同胞的安全福祉。正告民進黨當局不要執迷不悟，“挾洋自重”沒出路，及時回頭才是岸。



據報導，台灣“防長”稱，台灣位處印太第一島鏈樞紐，周邊海域為全球貿易重要航道，解放軍對台進行封鎖，按照國際規範，必須禁止所有艦機進入，這種作法已視同戰爭行為，國際不可能坐視不管。請問對此有何評論？



“台灣是中國的一個省，哪有什麼‘防長’！”張曉剛駁斥。他指出，解決台灣問題是中國人自己的事，不容任何外來干涉。解放軍有關行動演練的是打“台獨”，維護的是中華民族根本利益和台灣同胞的安全福祉。正告民進黨當局不要執迷不悟，“挾洋自重”沒出路，及時回頭才是岸。



此外，有報導稱，近日，台灣農業部門公布了所謂“戰時糧食計劃”，稱台灣維持三個月的稻米儲備量，公糧糙米庫存可供台灣人至少七個月使用。台灣經濟部門官員也提出了增加台灣能源儲備和供應的計劃。分析人士認為這是台灣在努力強化應對解放軍的軍事封鎖能力。

