委內瑞拉因加入金磚國家受阻而召回駐巴西大使

中評社香港10月31日電／委內瑞拉撤回了其駐巴西大使，原因是在巴西的否決下，委內瑞拉最近未能加入“金磚國家”這個發展中國家聯盟。



半島電視台報導，委內瑞拉外交部在本周三宣布了這記外交重拳，抨擊巴西官員“阻止”其加入金磚國家集團並發布“干涉主義的粗暴言論”。



據路透社報導，委內瑞拉外交部還召見了巴西駐該國的商務特使以舉行會談。



此舉加劇了這兩個南美洲鄰國之間的緊張局勢，自委內瑞拉總統馬杜羅於今年7月宣布再次當選以來——有報導稱選票統計存在重大違規行為，兩國關係一直處於惡化狀態。



巴西總統盧拉是馬杜羅的前任查韋斯的社會主義親密盟友，他尚未承認馬杜羅是該國今年7月28日選舉中的合法獲勝者，並且呼籲委內瑞拉選舉當局首先公布官方計票結果。



在最近於俄羅斯喀山舉行的金磚國家峰會上，巴西試圖破壞委內瑞拉加入金磚國家的長期努力，從而對局勢火上澆油。



委內瑞拉外交部在投票後表示，“委內瑞拉人民對這種莫名其妙且不道德的侵略行為感到憤慨和羞愧。”



金磚國家集團目前由創始成員國巴西、俄羅斯、印度、中國和南非，以及新加入的伊朗、埃及、埃塞俄比亞和阿聯酋組成——這些國家都是在2024年1月加入了該集團。



“帝國主義的信使”



委內瑞拉外交部在其最新聲明中猛烈抨擊巴西最高外交政策顧問塞爾索·阿莫林——後者表示巴西否決了委內瑞拉關於加入金磚國家集團的申請，原因是加拉加斯“違背了合作夥伴的信任”。



委內瑞拉外交部表示，阿莫林“更像是北美帝國主義的信使”，而且在“無禮地針對符合委內瑞拉人民及其民主制度的進程做出價值判斷”。



與馬杜羅結盟的選舉官員宣布他為選舉獲勝者，但卻沒有公布詳細投票結果來支持這種說法。



與此同時，委內瑞拉反對派聲稱其候選人埃德蒙多·岡薩雷斯以壓倒性優勢獲勝，並且公布了詳細的投票結果。



多個拉丁美洲國家和美國已經承認被控煽動叛亂罪的岡薩雷斯為本屆選舉中的獲勝者。



岡薩雷斯已經逃離該國，並在西班牙尋求政治庇護。



據“人權觀察”報導，委內瑞拉安全部隊對選舉後走上街頭的示威者進行了嚴厲鎮壓，並造成至少23人死亡。



據報導，有一名委內瑞拉反對派領導人在上周在被國家機關拘留後被發現已經死亡。