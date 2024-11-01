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國防部：“台獨”武裝那點兒事不難掌握
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2024-11-01 00:44:01
國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人張曉剛大校（中評社 海涵攝）
中評社北京11月1日電（記者 海涵）據報導，美國《外交政策》期刊網站刊文稱，北京“藍德信息科技”智庫在“聯合利劍－2024A”軍演期間，披露了台軍海鋒大隊12個單位坐標信息，甚至精確到經緯度小數點後四位，同時還詳細介紹了台雄風機動中隊的車隊構成、部署等信息。
國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人張曉剛大校10月31日下午就此回答記者提問時表示，“我們注意到有關報導。我想說的是，‘台獨’武裝那點兒事不難掌握。”
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