國防部：“台獨”武裝那點兒事不難掌握

國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人張曉剛大校（中評社 海涵攝） 中評社北京11月1日電（記者 海涵）據報導，美國《外交政策》期刊網站刊文稱，北京“藍德信息科技”智庫在“聯合利劍－2024A”軍演期間，披露了台軍海鋒大隊12個單位坐標信息，甚至精確到經緯度小數點後四位，同時還詳細介紹了台雄風機動中隊的車隊構成、部署等信息。



國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人張曉剛大校10月31日下午就此回答記者提問時表示，“我們注意到有關報導。我想說的是，‘台獨’武裝那點兒事不難掌握。”

