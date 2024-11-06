中評論壇：澳門回歸25周年回顧與展望

以“澳門回歸25周年：回顧與展望”為主題的思想者論壇在澳門舉行（中評社 盧哲攝） 中評社澳門11月6日電（記者 盧哲）以“澳門回歸25周年：回顧與展望”為主題的思想者論壇10月22日在澳門舉行。本次論壇由中評智庫基金會、澳門文化界聯合總會主辦，邀請澳門科技大學副校長龐川，澳門科技大學社會和文化研究所長林廣志，澳門學者同盟會長、前澳大法學院憲法與基本法研究中心主任駱偉建，澳門大學憲法與基本法研究中心主任蔣朝陽，澳門理工大學《世界博彩與旅遊研究》主編、亞太博彩研究學會會長曾忠祿，澳門文化界聯合總會理事長李自松與會。論壇由全國政協文化文史和學習委員會副主任、澳門文化界聯合總會會長吳志良和中評智庫基金會副執行長暨中國評論通訊社副社長王平主持，與會專家學者共同圍繞澳門回歸25週年在經濟、法律、文化、教育等方面的發展成就與未來展望等議題展開探討。



澳門科技大學副校長龐川在發言中表示，自1999年回歸祖國以來，澳門的高等教育領域展現出顯著的增長與進步，這一發展成為了推動澳門社會與經濟多元化的重要引擎。審視過去25年的發展歷程，澳門的高等教育領域經歷了從迅速擴張到逐步穩定，進而邁向高質量發展階段的過程，成功構建了一套全面且成熟的高等教育體系。澳門高等教育的品質和規模顯著提升，已經成為粵港澳大灣區教育發展的重要組成部分。



龐川表示，背靠祖國，面向世界是澳門教育發展的優勢。回歸以來，國家大力支持澳門高等院校的科研事業，通過設立國家重點實驗室和國家級科研合作平台的方式推動澳門高校科研發展。國家重點實驗室是關鍵的高層次基礎研究與應用基礎研究的實施平台，同時也是傑出科技人才彙集及培育的核心基地。憑藉尖端的科研設施與高水準的學界互動，國家重點實驗室成為了驅動科技革新的強力引擎。



龐川表示，澳門在歷史上就是中西文化薈萃、中西文化交流碰撞的地方，未來如何把澳門的高等教育進一步國際化，如何比內地的高校在國際化這方面走得更前面，做得更好，是值得關注的。龐川認為，在這個過程當，澳門遇到了不少的困難，其中最大困難一是人才，二是資源。澳門應該思考如何在與香港的競爭中吸引更多的人才、在教育投入方面提升更大的空間。相信特區政府增加對教育的投入，會有力地推動高校的科研和人才方面的發展，對此非常期待。



澳門科技大學社會和文化研究所長林廣志在發言中表示，回歸以來，“一國兩制”在澳門的成功實踐取得了偉大的成就，“一國兩制”是行得通的，也是可以持續發展的。林廣志表示，從“一國兩制”的經驗這個角度來說，回歸25年，澳門實踐為國家治理體系的現代化提供了一個成功的案例。“一國兩制”是一個不斷實踐探索和發展的過程，“一國兩制”及澳門香港的治理的問題，要從國家治理的層面去思考。



林廣志認為，澳門方面自覺地參與國家治理體系建設。除了國家對澳門作為一個地方進行治理之外，澳門的相關機構、相關部門也主動適應國家治理，創造出一種在“一國兩制”框架下國家治理的一個新的模式。這個模式對於推動國家的治理模式的現代化，是有非常重要的參考價值的。林廣志認為，學術界對於“一國兩制”框架下國家治理模式的現代化或國家治理模式的進步和發展研究還是不夠的，接下來，對於國家治理的這種模式還要進一步研究。