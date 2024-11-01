楊晉柏：兩岸媒體人要敢為人先展現情懷責任

北京市委常委杨晋柏（中評社 海涵攝） 中評社北京11月1日電（中評社報導組）北京市委常委楊晉柏10月31日在第五屆兩岸媒體人峰會上表示，在當前兩岸關係的形勢下，需要兩岸媒體人秉持敢為人先的傳統，展現“鐵劍當道義，妙手做文章”的情懷和責任，要做“兩岸一家親”理念的傳播者、中華文化的弘揚者、中華民族整體利益的維護者。



楊晉柏說，今天，海峽兩岸媒體界朋友們齊聚一堂，圍繞新變局下的兩岸媒體融合發展主題，深入探討兩岸媒體交流，助推兩岸傳媒產業的合作，對於促進兩岸民眾相互瞭解，共同弘揚中華文化，深化情感交融，將發揮積極作用。



楊晉柏介紹，近年來，京台交流合作持續深化。當前，北京市正深入貫徹落實黨的二十屆三中全會精神，深入實施人文北京、科技北京、綠色北京的發展戰略，不斷開創首都改革發展的新局面，京台交流合作潛力巨大、前景廣闊、大有可為。北京市將一如既往地支持兩岸媒體開展多種形式的交流合作，同大家一道為兩岸新聞交流與媒體合作創造更好條件，提供更多便利，促進兩岸新聞交流務實高效發展。



楊晉柏指出，在當前兩岸關係的形勢下，需要兩岸媒體人秉持敢為人先的傳統，展現“鐵劍當道義，妙手做文章”的情懷和責任。



一是要做“兩岸一家親”理念的傳播者。兩岸同胞是血濃於水的一家人、休戚與共的命運共同體。兩岸媒體要多講述兩岸民眾增進瞭解、拉近心理距離的生動故事，全面介紹大陸對台方針政策、惠台利民實際舉措和經濟社會發展取得的客觀成就，為兩岸同胞消除隔閡、融洽感情、走近走親善盡社會責任。

