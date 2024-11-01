中評關注：新生代美中關係專家對華觀念迥異

文哲凱（左）和托賓（右）代表華府目前兩者截然不同的對華觀點 圖取自領英 中評社華盛頓10月31日電（記者 余東暉）美中衝突源於之前將兩國相連的全球秩序的崩潰。不幸的是，許多美國領導人看到美國實力削弱，本能地試圖鞏固它，並反擊那些似乎正在破壞美國實力的勢力。要克服“零和僵局”，美國需要正視中國和其他發展中國家對於現行國際秩序的不滿，建立更加平衡的國際體系。



說這些話的是美國智庫昆西研究所東亞項目代理主任文哲凱（Jake Werner）。他曾是波士頓大學全球發展政策中心的博士後研究員、芝加哥大學的哈珀-施密特研究員和台灣交通大學的富布賴特學者。他被認為是美國的中國問題新生代專家中“溫和派”的代表之一，在美中大國競爭一片“喊打喊殺”的氛圍中，文哲凱的上述觀點顯得有些另類。



在美國大選來臨之際，美國智庫外交關係委員會最近推出了播客系列“總統郵箱”，其中一期的主題是討論“中國挑戰”，辯論的雙方是文哲凱與托賓（Liza Tobin）。



托賓是“特別競爭力研究項目”的經濟高級主管，曾任中情局經濟分析師、美軍印太司令部中國戰略焦點小組特別顧問，2019年7月到2021年11月擔任白宮國安會中國事務主任。她的觀點在當前美國主流的“強硬派”中具有代表性。