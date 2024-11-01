朝試射洲際彈道導彈　中國促維護半島和平

朝鮮去年12月發射“火星－18”型洲際彈道導彈。圖源：路透社 中評社北京11月1日電／據大公報報導，綜合韓聯社、朝中社報導：朝鮮國防省發言人10月31日表示，朝鮮當天早上試射了洲際彈道導彈。朝鮮最高領導人金正恩現場指導試射。美國和韓國譴責本次發射，並稱將作出強有力的回應。中國外交部發言人林劍表示，作為半島的近鄰，中方關注半島局勢的發展動向，始終認為維護半島的和平穩定，推動半島問題政治解決進程，符合各方的共同利益，希望各方為此作出努力。



當地時間10月31日7時10分許，朝鮮從平壤一帶向半島東部海域發射一枚遠程彈道導彈，導彈以高仰角方式發射，在離發射點約1000千米處落入半島東部海域。



金正恩在現場指導試射並表示，近來地區緊張局勢加劇，此次試射是向敵對勢力“明確表明我們應對意志的一項恰當軍事行動，也是持續發展朝鮮戰略攻擊力量的必經之路”。他強調，朝鮮絕不會改變核武力強化路線。



韓國軍方初步判斷，朝鮮發射的可能是固體燃料洲際彈道導彈，或利用12軸（重型）新型移動式發射車進行發射。目前尚無法確定該導彈是“火星炮－18”型改良版還是全新的洲際導彈。現有的“火星炮－18”型導彈可飛行1.5萬千米以上，射程覆蓋美國全境，而當天發射的導彈射程更遠。



共同社援引日本防衛大臣中穀元的話稱，此次試射創下朝鮮彈道導彈最長飛行時間、最高飛行高度的紀錄。