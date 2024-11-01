日本央行決定維持政策利率在0.25%左右 圖源：央視新聞 中評社北京11月1日電／據央視新聞報導，據日本廣播協會（NHK）31日消息，日本央行在金融政策決策會議上決定維持當前的金融政策，繼續把政策利率維持在0.25%左右的水平。



日本央行維持2024財年日本核心CPI預期漲幅在2.5%不變，把2025財年核心CPI預期漲幅從2.1%下調到1.9%，並把2026財年核心CPI預期漲幅維持在1.9%。