﻿海博會深圳開幕　一批海洋重器亮相

中國交通建設集團展出“天鯤號”自航絞吸挖泥船模型。圖源：大公報 中評社北京11月1日電／據大公報報導，10月31日，2024中國海洋經濟博覽會（以下簡稱海博會）在深圳開幕。“國家海洋綜合試驗場（珠海）”正式揭牌，將對外提供測試服務，並啟動首批海上試驗，標誌著試驗場從籌備向應用邁出重要步伐。深遠海大國重器“藍鯨1號”“維京龍號”“海葵一號”，海上基建頂梁柱“太湖之星”“新海鱘”“津安1”號等內地自主攻關研發的海洋硬核裝備紛紛亮相，通過AI互動等方式展現高科技成果，觀眾可沉浸式體驗深海開發。



為了打造一場身臨其境的深海作業體驗，中海油除了打造開放式的展台，展出了全切面的海底地質斷裂層的立體模型。據中海油工作人員介紹，“深海一號”能源站，是中國自主研發建造的全球首座10萬噸級深水半潛式生產儲油平台，被譽為迄今中國相關領域技術集大成之作，2024年9月二期項目投產，使內地首個自營勘探開發的1500米深水高壓大氣田高峰年產量增至45億立方米，實現了華南地區天然氣開發“由海向陸”保供。



在水下探索領域，鰭源科技展示了FIFISH P3全球首款專業級水下拍攝機器人，吸引了不少觀眾駐足。這款機器人以其獨特的視角和卓越的性能，讓深海奇觀得以清晰呈現，為水下科研、探險及影視製作等領域提供了強有力的技術支持。



水下通信方面，哈爾濱工程大學攜手展團志藍技術帶來全新一代的水下通信導航系統。該系統打破了傳統水下通信的局限，實現了更加穩定、高效的信息傳輸與導航定位，為水下作業的安全與效率提供了堅實保障，對於海洋資源開發、水下工程實施等具有重要意義。